NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Video no muestra a Biden escogiendo libros de demencia

LOS HECHOS: Un video compartido en Twitter muestra al mandatario estadounidense eligiendo varios libros en una tienda y a su alrededor hay personas fotografiando. Sobre los libros que está escogiendo se ve un letrero blanco con letras rojas que dice: “Brain exercises for dementia” (Ejercicios cerebrales para la demencia).

“Biden fue a una librería y se fue directamente al departamento de libros sobre demencia. Nada más que añadir”, dice un tuit que acompaña el video. Otro más señala: “El pdte. de EEUU Joe Biden fue a la librería, entra al departamento de libros sobre demencia y se lleva un cerro de libros, porque solo un libro no será suficiente”.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de las imágenes, The Associated Press encontró que el video fue editado y que en el original no aparece ningún letrero encima de la sección de libros que Biden está revisando.

El video se grabó el 29 de noviembre de 2012 y muestra a Biden, que en ese entonces era vicepresidente de Estados Unidos y no presidente, asistiendo a la inauguración de la primera tienda CostCo Wholesale Washington D.C.

En el video completo, Biden recorre varios pasillos de la tienda rodeado de su equipo de seguridad y de fotógrafos y saluda a las personas que se encuentran en la tienda; también platica con algunos empleados. Minutos más tarde pasan por la sección de libros y se le escucha mencionar: “Ok, libros para niños”. Una mujer que lo está ayudando a realizar sus compras le ofrece un libro y Biden dice “sé lo que estoy buscando” y empieza a apilar varios ejemplares para colocarlos en el carro de compras.

Posteriormente, se escucha a una mujer preguntándole al entonces vicepresidente para qué está comprando libros de niños y se puede escuchar a Biden diciendo que está comprando libros para niños para el programa de lectura “Book Buddies” (Amigos del libro) —iniciativa que facilita el acceso a los libros a niños de bajos ingresos— que inició su esposa, Jill Biden en 2007, dos años antes de que Biden se convirtiera en vicepresidente.

En ese entonces, además de usar su tarjeta de membresía de CostCo para comprar varios artículos Biden hizo declaraciones a los periodistas sobre el “precipicio fiscal”, los aumentos automáticos de impuestos y los recortes de gastos programados para enero de 2013 si el Congreso no llegaba a un acuerdo presupuestario antes.

Esta no es la primera vez que en redes se comparten videos editados o sacados de contexto para asegurar que el presidente estadounidense sufre de demencia. La AP ha verificado varios materiales de este tipo.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Video de Biden en el que hablaba sobre atención médica fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Mike Pence, ex presidente de Estados Unidos, siendo atacado con un globo de agua durante un desfile del 4 de julio por el Día de la Independencia.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok y Twitter muestran un video del funcionario de Nassau siendo atacado con un globo de agua para decir erróneamente que es Pence quien fue impactado por éste.

El video muestra a una menor lanzando un globo de agua que impacta al individuo en la parte trasera de la cabeza. El rostro del hombre no es visible en el video de seis segundos de duración.

Usuarios que compartieron las publicaciones comentaron burlas y críticas hacia Pence, quien ha manifestado que buscará la candidatura republicana a la presidencia en 2024.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, AP encontró que quien aparece en la grabación es Bruce Blakeman, director ejecutivo del condado de Nassau, siendo golpeado por el globo de agua.

Tras el incidente en el desfile del 4 de julio, Blakeman difundió el video en su cuenta de Twitter el 12 de julio para burlarse del hecho.

“¡Los Mets y los Yankees seguramente la podrían utilizar!”, dijo Blakeman en el tuit, sobre la menor que le lanzó el globo de agua.

Además, Christopher Boyle, vocero de Blakeman, dijo a AP que quien aparece en el video es el funcionario de Nassau, no Pence.

El 17 de julio Boyle también había dicho que quien aparece en el video siendo impactado es Blakeman.

De acuerdo con reportes noticiosos de medios estadounidenses, el desfile en el que participó Blakeman ocurrió en la avenida Covert, del sector Stewart Manor en Nassau.

Además, el 4 de julio Pence participó en un desfile por el Día de la Independencia en la ciudad de Urbandale, en Iowa, donde no fue atacado con globos de agua. Reportes de medios estadounidenses indicaron que Pence hizo el recorrido por la calle 70 de la ciudad, sin contratiempos.

Al momento de la publicación de este artículo, la oficina de prensa de Pence no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Primera ministra italiana no privatizó la televisora pública

LA AFIRMACIÓN: Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, anunció la privatización de la empresa de radiodifusión y televisión pública, RAI.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook dicen falsamente que Meloni privatizó la RAI.

Usuarios críticos de Meloni compartieron las publicaciones para cuestionar a la ultraderechista.

“La nueva Mussolini”, escribió un usuario que comparó a Meloni con el fallecido dictador italiano Benito Mussolini.

Pero no es verdad que Meloni haya tomado una medida como ésa. AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del gobierno italiano ni en los que el medio haya sido privatizado.

Tampoco existen registros periodísticos de que la primera ministra haya privatizado el medio público.

Además, de acuerdo con la legislación italiana, para privatizar una empresa pública, el Consejo de Ministros del gobierno italiano debe aprobar el procedimiento, lo que no ha ocurrido.

De acuerdo con las leyes en el país europeo, una vez que ha sido aprobado un proceso de privatización por el consejo, el decreto debe ser ratificado por el jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, tampoco existe evidencia de que Meloni haya propuesto o autorizado un proceso como ése.

Las publicaciones que circulan tampoco proveen ninguna evidencia de que Meloni haya privatizado la empresa.

Al momento de la publicación de este artículo, ni el gobierno italiano ni RAI habían respondido a solicitudes de la AP sobre la afirmación falsa.

— Marcos Martínez Chacón

Publicación tergiversa declaraciones de aspirante presidencial de oposición en México

LA AFIRMACIÓN: Xóchitl Gálvez, política del PAN (Partido de Acción Nacional) que aspira a la presidencia de México por la oposición, admitió en entrevista que hubo corrupción en contratos de su empresa con gobiernos.

LOS HECHOS: La actual senadora no admitió haber cometido corrupción en contratos cuando era funcionaria. En la entrevista completa que cita la publicación, Gálvez reconoció que ha sido contratista del gobierno federal, pero negó que el monto sea el reportado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y rechazó que se haya dado por corrupción. El equipo de prensa de la política confirmó a AP que esta información es falsa.

Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes a la presidencia de México desde la alianza opositora del PRI, PAN y PRD, se ha convertido en blanco de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El viernes, el presidente criticó a Gálvez en conferencia. Dijo que las empresas de la hoy senadora con licencia recibieron “tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1.400 millones de pesos” (unos 83,5 millones de dólares) en nueve años.

Gálvez negó que haya recibido contratos por ese monto y dijo que, si el presidente lo demostraba, renunciaría a la aspiración de ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México, la alianza política que engloba al PRI, PAN y PRD.

Pero usuarios de redes sociales utilizan un fragmento de una entrevista de Gálvez con un medio de comunicación para afirmar que admitió que obtuvo contratos por corrupción durante las administraciones pasadas.

“¡Aterrada por ser descubierta! La #Botarga #XochitlGalvez confiesa contratos ilegales con gobiernos cuando era Funcionaria de Fox y Borolas #PRIAN (sic)“, dice una publicación que se comparte junto con el clip de la entrevista.

En realidad, la aspirante presidencial dijo en entrevista con Radio Fórmula que la empresa que conformó y que actualmente llevan su esposo y su hija, apenas ha recibido contratos por 46 millones de pesos (2,7 millones de dólares) en distintos sexenios.

“Yo reto al presidente. Si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.400 millones de pesos renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de coordinar este Frente. Y, si no, que renuncie él por mentiroso”, dijo Gálvez.

“Yo tuve contratos: 2 millones de pesos en el sexenio de (Vicente) Fox de servicios de mantenimiento, en el gobierno de (Felipe) Calderón 14.838.000 pesos; en el gobierno de (Enrique) Peña 12 millones y en la actual administración 17 millones”, comentó y dijo que los obtuvo en licitaciones.

Aunque defendió a la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, dijo que ella no está al frente. “Por eso a lo mejor no aparece mi nombre, a lo mejor por eso logré ganar algunas licitaciones, porque no ubicaban el nombre de mi esposo ni de mi hija”, comentó.

AP consultó con el área de prensa de Gálvez, quien indicó que la información de la publicación es falsa.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Política de oposición en México no está fuera de la carrera presidencial

LA AFIRMACIÓN: La senadora Gálvez está fuera de la contienda por sus actos de corrupción porque sus empresas obtuvieron 1.400 millones de pesos (unos 83,5 millones de dólares) en contratos con el gobierno federal.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales aseguran que Gálvez está fuera de la contienda electoral rumbo al 2024 por cometer actos de corrupción, luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, difundiera un listado de montos que supuestamente recibieron sus empresas.

“Xóchitl Gálvez no es una mujer indígena que lucha por el pueblo. La senadora Gálvez es una mujer corrupta y una traficante de influencias que ha utilizado sus cargos públicos para en un periodo de nueve años acumular una fortuna de 1.400 millones de pesos a través de contratos públicos”, dice una persona en la grabación.

En la sección de comentarios, usuarios de la plataforma celebraron que la senadora con licencia haya quedado fuera del proceso de selección del Frente Amplio por México, la alianza opositora.

Pero esta información es incorrecta. Consultado por AP sobre esta publicación, el Comité Organizador de la alianza dijo que Gálvez sigue siendo aspirante a encabezar el Frente en un proceso que terminará en agosto.

Los partidos políticos de México todavía están en la selección interna de sus candidatos, pero López Obrador ha utilizado la conferencia de prensa para atacar a Gálvez. Recientemente autoridades electorales le solicitaron abstenerse de hacer comentarios sobre los comicios de 2024.

El viernes, el presidente acusó que la política panista había obtenido 1.400 millones de pesos en contratos para sus empresas y posteriormente difundió en redes sociales un documento con supuestos datos fiscales y un listado de montos.

Según esta información, las empresas obtuvieron 1.472 millones de pesos entre 2015 y 2023. Pero solo 77 millones corresponden a contratos con el gobierno, a diferencia de lo que menciona el post de Facebook.

En respuesta a la difusión de los contratos, Gálvez reclamó que el mandatario “está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración” y advirtió que procedería legalmente por la violación de una serie de leyes.

“Dijo que mi empresa recibió más de 1.400 mdp (millones de pesos) del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80”, añadió.

— León Ramírez

FUENTE: Associated Press