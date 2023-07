NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

ARCHIVO - El logotipo de la aplicación TikTok aparece en Tokio, el 28 de septiembre de 2020. Los medios de comunicación advierten sobre un desafío mortal de TikTok que involucra a personas que saltan de botes a alta velocidad, sin embargo, la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama dijo a The Associated Press que investigó seis paseos en bote y muertes relacionadas con el mar este año y ninguna estuvo vinculada a las tendencias de TikTok. La compañía de redes sociales también dijo que no ha visto tal desafío en su plataforma. (Foto AP/Kiichiro Sato, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved