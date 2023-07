NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

ARCHIVO - Jóvenes revientan un cristal tras una marcha por Nahel, el jueves 29 de junio de 2023 en Nanterre, a las afueras de París. En total, más de 3.600 personas han sido detenidas en los disturbios en Francia desde la muerte de Nahel el 27 de junio, con una edad media de 17, según el Ministerio del Interior. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.