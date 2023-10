Nola Rhea, de 17 años, y su madre Heather Rhea, de 47, en Lincoln, Nebraska el 26 de septiembre de 2023. Nola piensa irse del estado para ir a la universidad en otra parte debido a normas allí sobre atención médica a jóvenes transgénero. (Foto AP/Margery Beck) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved