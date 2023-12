Nebraska: Acusan a hombre que apuñaló y mató a un sacerdote

Williams aún no tiene abogado en Nebraska y es probable que no comparezca ante el tribunal hasta el miércoles. Su abogado de oficio en el caso de agresión de Iowa dijo que no sabía nada del caso de Nebraska y colgó el teléfono a un periodista de The Associated Press el martes por la mañana.

El apuñalamiento de Gutgsell es el segundo asesinato en Fort Calhoun este año, lo que aumenta la preocupación de los residentes.

FUENTE: Associated Press