Navalny insta a protestar contra Putin el día de la elección votando a una hora específica

El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny aparece por videoenlace desde la colonia penal donde está preso, durante una audiencia judicial en Moscú el 11 de enero de 2024. Foto suministrada por el Servicio Penitenciario de Rusia (Foto AP /Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.