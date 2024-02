NASA lanza satélite para estudiar los océanos y la atmósfera de una Tierra cada vez más caliente

En esta imagen distribuida por la NASA, técnicos de NASA y SpaceX colocan la sonda PACE de la NASA en el carenado de carga útil del cohete Falcon 9 de SpaceX, el 30 de enero de 2024, en el Centro de Operaciones Espaciales Astrotech, cerca del Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, (NASA vía AP) For copyright and restrictions, refer to http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html