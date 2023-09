NASA difunde informe sobre ovni, dice que se necesita más ciencia y menos estigma para comprenderlos

ARCHIVO - trabajadores en andamios repintan el logo de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida, 20 de mayo de 2020. La NASA dijo el jueves 14 de setiembre de 2023 que el estudio de los OVNI requerirá nuevas técnicas científicas y satélites más avanzados, así como un cambio en la percepción de los objetos voladores no identificados. La agencia espacial dedicó un año al estudio de los OVNI antes de dar a conocer su informe. (AP Photo/John Raoux, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved