Musk aparece por primera vez en mitin de Trump y afirma que sólo él puede "preservar la democracia"

De izquierda a derecha: el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump; y el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador JD Vance, republicano por Ohio, asisten a un acto de campaña en el Butler Farm Show, el sábado 5 de octubre de 2024, en Butler, Pensilvania (Foto AP/Alex Brandon). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.