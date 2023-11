Mujeres de Texas que no pudieron abortar pese a riesgos para su salud recurren ante Corte Suprema

ARCHIVO - Amanda Zurawski, a la izquierda, que desarrolló septicemia y estuvo a punto de morir tras negársele un aborto cuando rompió aguas a las 18 semanas, habla con Samantha Casiano, que se vio obligada a llevar a término un embarazo inviable y dio a luz a un bebé que murió cuatro horas después de nacer, a las puertas del juzgado del condado de Travis, el 19 de julio de 2023, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved