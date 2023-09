Mujer con la que procurador texano habría tenido relaciones declarará en juicio político

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, izquierda, y la asesora legal Lana Myers hablan con abogados durante la cuarta jornada del juicio político al procurador de Texas, Ken Paxton, en el Capitolio estatal en Austin, Texas, 8 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved