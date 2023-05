Muerte de una niña detenida por Patrulla Fronteriza muestra los desafíos de prestar atención médica

ARCHIVO - Migrantes hablan con funcionarios junto a una carretera cerca de Río Grande tras cruzar la frontera entre Texas y México, el jueves 11 de mayo de 2023 en Brownsville, Texas. La reciente muerte de una niña panameña de 8 años y un chico hondureño de 17 años que estaban bajo supervisión del gobierno estadounidense han reavivado las preguntas sobre la preparación de las autoridades estadounidenses para gestionar emergencias médicas que sufren los migrantes llegados a Estados Unidos, especialmente en un momento en el que las agencias lidian con una enorme sobrecarga en los centros de la frontera sur. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved