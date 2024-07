Mueren tres senderistas en parques de Utah mientras las altas temperaturas persisten en EEUU

ARCHIVO - Un cartel en el parque nacional de Canyonlands se ve el 6 de mayo de 2003 en Moab, Utah. Tres senderistas murieron el fin de semana en posibles incidentes relacionados con el calor en parques de Utah, incluidos un padre y su hija que se perdieron en una dura ruta en el parque de Canyonlands. Otra mujer fue encontrada muerta en el parque Snow Canyon. (AP Foto/Mickey Krakowski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.