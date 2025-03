Muere otro recluso en problemática prisión de máxima seguridad de Wisconsin

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO – La Institución Correccional de Waupun, el 5 de junio de 2024, en Waupun, Wisconsin.

En el sitio web del Departamento Correccional del estado se indica que Damien Evans, de 23 años, murió el martes en la Institución Correccional de Waupun. En el sitio no se ofrecen detalles. Hasta el miércoles, un portavoz del Departamento Correccional no había respondido a un mensaje donde se solicitan sus comentarios. El jefe policial del condado de Dodge, Dale Schmidt, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que su agencia ya investiga la muerte de Evans, pero no tenía información que compartir.