Shelee Kimura, presidenta y CEO de Hawaiian Electric, declara ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Washington, jueves 28 de setiembre de 2023. Los legisladores que indagan en las causas del incendio letal en la isla hawaiana de Maui el mes pasado obtuvieron escasas respuestas a sus muchas preguntas sobre el papel que jugó la red eléctrica en el desastre. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.