Monja brasileña aficionada al fútbol es la persona viva más longeva del mundo con casi 117 años

Foto difundida por LongeviQuest que muestra a la hermana Inah Canabarro, de 115 años, en Porto Alegre, Brasil, el 16 de febrero del 2024. (Carlos Macedo/LongeviQuest, via AP)

La hermana Inah Canabarro era tan delgada de niña que muchos pensaban que no sobreviviría la infancia, dijo a The Associated Press su sobrino de 84 años, Cleber Canabarro.