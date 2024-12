Momentos importantes en la vida y carrera de Jimmy Carter

ARCHIVO - El expresidente de EEUU Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, derecha, observan mientras trabajadores electorales preparan boletas en un centro de votación en Managua, Nicaragua, el 25 de febrero de 1990. Los Carter fueron a Nicaragua como observadores electorales. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.