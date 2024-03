Mississippi: Seis policías sentenciados por torturar a dos hombres negros

Los acusados de torturar a dos hombres negros en Mississippi. Desde la izquierda superior: los expolicías del condado Rankin (Mississippi) Hunter Elward, Christian Dedmon, Brett McAlpin, Jeffrey Middleton, Daniel Opdyke y el expolicía de Richland, Joshua Hartfield en el tribunal del condado Rankin en Brandon, Mississippi, el 14 de agosto de 2023. (Foto AP /Rogelio V. Solis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved