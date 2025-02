Ministro de Defensa israelí ordena al Ejército que planifique la salida de palestinos de Gaza

Un hombre camina junto a una casa que sigue parcialmente en pie, pero con sábanas como muros temporales y paneles solares que funcionan parcialmente, en una zona destruida en gran parte por el Ejército israelí y la ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, el miércoles 5 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved