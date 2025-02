Miles protestan contra las políticas del gobierno de Trump en ciudades de EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

“Si no lo detenemos y hacemos que el Congreso haga algo, es un ataque a la democracia”, dijo.

Kelsey Brianne, una organizadora clave de la manifestación en Michigan, se enteró del movimiento de protesta el domingo por la noche y ha estado coordinando a los oradores y los protocolos de seguridad.

“Quiero mirar atrás y decir que hice algo y que no me quedé de brazos cruzados”, dijo Brianne en la víspera de las protestas.

Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en las primeras semanas de su nuevo mandato sobre temas que van desde el comercio y la inmigración hasta el cambio climático. A medida que los demócratas comienzan a alzar la voz en oposición a la agenda de Trump, también han comenzado las protestas.

El domingo, miles de personas marcharon contra el plan de Trump de deportaciones masivas en el sur de California, incluso en el centro de Los Ángeles, donde las protestas cerraron una importante autopista durante horas.

Los periodistas de The Associated Press Joey Cappelletti e Isabella Volmert en Lansing, Michigan, y Gabriel Sandoval en Phoenix contribuyeron a este despacho. Sandoval es miembro del Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press