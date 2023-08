Miles de mauritanos llegan a EEUU gracias a ruta migratoria popular en redes sociales

Mauritanos se reúnen para compartir una comida tradicional, el 21 de julio de 2023, en Cincinnati. El repunte en la inmigración ha sido posible por el descubrimiento este año de una nueva a través de Nicaragua, donde la laxitud de los requisitos de entrada permite a los mauritanos y a otros extranjeros adquirir una visa de bajo costo sin necesidad de demostrar que van a continuar su viaje. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Oumar Ball habla en el exterior del Centro Islámico, el 21 de julio de 2023, en Cincinnati. Ball llegó a Cincinnati desde Mauritania en 1997 y recientemente ha abierto las puertas de su casa a nuevos migrantes. El repunte en la inmigración ha sido posible por el descubrimiento este año de una nueva a través de Nicaragua, donde la laxitud de los requisitos de entrada permite a los mauritanos y a otros extranjeros adquirir una visa de bajo costo sin necesidad de demostrar que van a continuar su viaje. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas hacen fila junto al muro fronterizo mientras esperan para solicitar asilo tras cruzar al frontera desde México, el 11 de julio de 2023, cerca de Yuma, Arizona. El repunte en la inmigración ha sido posible por el descubrimiento este año de una nueva a través de Nicaragua, donde la laxitud de los requisitos de entrada permite a los mauritanos y a otros extranjeros adquirir una visa de bajo costo sin necesidad de demostrar que van a continuar su viaje. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved