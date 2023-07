Miles de latinoamericanos de clase media invierten en EEUU para poder emigrar legalmente

Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Los socios comerciales, el argentino Cristian Nechuta, a la derecha, y el mexicano Sergio Moya De La Lanza, posan para un retrato junto a grandes contenedores utilizados para almacenar aceite usado en su oficina de Filta en Doral, Florida, el viernes 23 de junio de 2023. Preocupados por la incertidumbre y la inseguridad económica y política en sus países de origen, los hombres compraron una franquicia comercial de reciclaje de aceite de cocina que les permitió obtener visas para sus familias y mudarse a Estados Unidos. (AP Foto/Marta Lavandier)

“Conseguí ‘the peace of mind’ (la tranquilidad) de no tener que levantarme pensando cómo está (la cotización de) el dólar”, dijo Nechuta, de 46 años, tras explicar que ya no sufre el impacto de los vaivenes de la economía argentina y que camina por la calle sin temor a que lo asalten. “Soy consciente de que todo depende de nosotros, las reglas son claras acá y se respira una libertad de que hacés lo que querés”, agregó en una entrevista con The Associated Press.