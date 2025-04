Miles de civiles ucranianos siguen detenidos en Rusia con la esperanza incierta de ser liberados

Liusiena Zinovkina, de 32 años, lee una carta de su esposo, Kostiantyn, el 19 de marzo de 2025 en su habitación en Berlín, Alemania. Ella huyó a Alemania desde Ucrania, donde su esposo fue arrestado en mayo de 2023 por las fuerzas rusas invasoras. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.