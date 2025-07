Miles de afganos enfrentan posible deportación de EEUU tras fallo que rechaza extender estatus legal

ARCHIVO - Refugiados afganos que regresaron tras huir de Irán para escapar de la deportación y el conflicto se forman en una instalación de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, el 20 de junio de 2025. (AP Foto/Omid Haqjoo, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.