Migrantes temerosos piden a activista de Florida que firme documentos de tutela para sus hijos

Mujeres que están en Estados Unidos en situación irregular, y sus hijos, escuchan a Nora Sandigo mientras les explica sus derechos legales, además de las opciones para preparar a sus familias para una posible detención o deportación, el 17 de enero de 2025, en Homestead, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.