Michigan aprueba prohibir terapia de conversión sexual para menores

ARCHIVO - Jeremy Moss, el primer senador estatal abiertamente gay de Michigan, habla con la prensa el 9 de febrero de 2023 en Lansing. La legislatura de Michigan dio aprobación final a una ley que prohíbe la terapia de reconversión sexual para menores, un paso más en la agenda pro-LGBTQ+ de los legisladores demócratas en el estado. (Kevin Fowler/AP Images for Human Rights Campaign via AP, File)