Michelle Obama no asistirá a la investidura de Trump

El presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el segundo caballero Doug Emhoff, el expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el expresidente George W. Bush, la ex primera dama Laura Bush, el expresidente Barack Obama,el presidente electo Donald Trump, su esposa Melania Trump, el ex vicepresidente Al Gore, el ex vicepresidente Mike Pence y otros, en el funeral del expresidente Jimmy Carter en la Catedral Nacional de Washington el 9 de enero del 2025. (AP foto/Ben Curtis)