Miami: exsoldado colombiano se declara culpable en caso de asesinato de presidente de Haití en 2021

Archivo - Esta foto del dibujo de un artista muestra a Mario Antonio Palacios Palacios con su abogado Alfredo Izaguirre ante la magistrada estadounidense Jacqueline Becerra en una corte federal de Miami el 4 de febrero de 2022. El exsoldado colombiano se declaró culpabe el 22 de diciembre de 2023 de conspirar en 2021 en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, que desencadenó una ola de violencia y crisis politica en la nación caribeña. (Daniel Pontet via AP, Archivo)