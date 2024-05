México endurece normas para peruanos dentro de su estrategia de visas para frenar migración a EEUU

La peruana Julia Paredes, a la izquierda con un gorro blanco, escucha las instrucciones de un agente de la patrulla fronteriza junto a otros solicitantes de asilo, mientras esperan a ser procesados tras cruzar la cercana frontera con México, el jueves 25 de abril de 2024, en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julia Paredes, a la derecha, de Perú, recibe un abrazo de una voluntaria, Karen Parker, tras cruzar la cercana frontera con México el jueves 25 de abril de 2024, en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de la Patrulla Fronteriza da instrucciones a un grupo de solicitantes de asilo, incluidos algunos peruanos, durante su traslado para procesarles tras cruzar la cercana frontera con México, el jueves 25 de abril de 2024. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Solicitantes de asilo caminan por un campo de flores silvestres mientras esperan a ser procesados tras cruzar la cercana frontera con México, el jueves 25 de abril de 2024 en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La peruana Julia Paredes, en el centro con un gorro blanco, escucha las instrucciones de un agente de la Patrulla Fronteriza con otros solicitantes de asilo mientras esperan a ser procesados tras cruzar la cercana frontera con México, el jueves 25 de abril de 2024 en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Hombres que solicitan asilo, incluidos peruanos, hacen fila mientras esperan a ser procesados tras cruzar la frontera cercana con México, el jueves 25 de abril de 2024 en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Solicitantes de asilo se calienten junto a una hoguera mientras esperan a ser procesados tras cruzar la frontera cercana con México, el 25 de abril de 2024 en Boulevard, California. México empezó a requerir visas a los peruanos en respuesta al aluvión de migrantes del país suramericano, tras tomar medidas idénticas para venezolanos, ecuatorianos y brasileños, lo que en la práctica eliminó la opción de viajar en avión a una ciudad mexicana cerca de la frontera estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved