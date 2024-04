México: Encapuchados abordan a candidata presidencial oficialista en estado sumido en la violencia

ARCHIVO - La candidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum saluda a sus seguidores a su llegada a la plaza del Zócalo para su acto de apertura de campaña en Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. Los mexicanos están llamados a las urnas en las elecciones del 2 de junio, las más grandes del país por número de cargos. En la disputa presidencial, tendrán que elegir entre tres candidatos, con dos mujeres a la cabeza de las encuestas: Sheinbaum y la aspirante de la oposición Xóchitl Gálvez. (AP Foto/Áurea Del Rosario, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved