Menores transgénero en EEUU se ven cada vez más obligados a buscar atención fuera de su estado

Flower Nichols, una niña transgénero de 11 años, posa para una fotografía el 13 de junio de 2023, en Chicago. Muchas familias en EE.UU. buscan cómo enfrentar las nuevas leyes que prohíben que sus niños y adolescentes transgénero tengan acceso a atención de afirmación de género. Con al menos 20 estados tratando de prohibir o restringir dicho cuidado para menores de edad, algunos de ellos sienten que el mensaje que reciben es simple: que no pueden ser ellos mismos. (AP Foto/Teresa Crawford) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.