Medida de Florida prohibiría acceso a algunas universidades públicas a estudiantes sin estatus legal

Fine está entre los legisladores republicanos que han prometido apoyo a Trump y a su agenda, pero han criticado la presión del gobernador por una sesión especial como apresurada.

“Esto no vino acompañado de un paquete robusto de proyectos de ley para que consideremos”, comentó Fine a los periodistas. ”¿Quieres convocar una sesión especial? Dame los proyectos de ley que quieres que vote”.

Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press