McCarthy dimite del Congreso dos meses después de su destitución como presidente de la cámara baja

ARCHIVO - El representante Kevin McCarthy, republicano de California, habla con los periodistas horas después de ser destituido como presidente de la Cámara, el martes 3 de octubre de 2023, en el Capitolio en Washington. McCarthy dice que renuncia a su escaño en el Congreso por California dos meses después de su histórica destitución como presidente de la Cámara. (AP Photo/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.