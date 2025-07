Mayoría liberal de Corte Suprema de Wisconsin anula prohibición del aborto

El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, en Madison, Wisconsin, el 4 de mayo del 2023. (John Hart/Wisconsin State Journal via AP) Wisconsin State Journal

El fallo no fue una sorpresa dado que los jueces liberales controlan la corte. Uno de ellos llegó a prometer defender los derechos al aborto durante su campaña hace dos años, y criticaron la prohibición durante los argumentos orales en noviembre.

Los legisladores estatales adoptaron la prohibición en 1849, ampliamente interpretada como una prohibición casi total de los abortos, convirtiéndola en un delito grave para cualquiera que no sea la madre o un médico en una emergencia médica que destruya "la vida de un niño no nacido".

Estuvo en vigor hasta 1973, cuando la histórica decisión Roe vs. Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto a nivel nacional la anuló. Sin embargo, los legisladores nunca derogaron oficialmente la prohibición, y los conservadores argumentaron que la decisión de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar Roe la reactivó.

El fiscal del condado Sheboygan, Joel Urmanski, un republicano, defendió la prohibición en la corte, argumentando que puede coexistir con las restricciones más recientes al aborto.

La jueza del condado Dane, Diane Schlipper, dictaminó en 2023 que la prohibición de 1849 prohíbe el feticidio —que definió como el asesinato de un feto sin el consentimiento de la madre— pero no los abortos consensuados. Los abortos han estado disponibles en el estado desde ese fallo, pero la decisión de la Corte Suprema estatal brinda a los proveedores y pacientes más certeza de que los abortos seguirán siendo legales en Wisconsin.

Urmanski solicitó a la Corte Suprema estatal que revocara el fallo de Schlipper sin esperar una decisión de un tribunal de apelaciones inferior.

Los jueces liberales prácticamente anunciaron cómo fallarían. La jueza Janet Protasiewicz declaró durante la campaña que apoya los derechos al aborto. Durante los argumentos orales, Dallet declaró que la prohibición fue redactada por hombres blancos que tenían todo el poder en el siglo XIX. La jueza Jill Karofsky comparó la prohibición con una "sentencia de muerte" para mujeres y niños que necesitan atención médica.

Una sólida mayoría de votantes de Wisconsin en las elecciones de 2024, el 62%, dijo que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según AP VoteCast. Aproximadamente un tercio dijo que el aborto debería ser ilegal en la mayoría de los casos y solo el 5% dijo que debería ser ilegal en todos los casos.

En una disidencia, la jueza Annette Ziegler calificó el fallo como "un ejercicio asombroso de voluntad judicial". Dijo que los jueces liberales cedieron ante sus electores demócratas.

"En pocas palabras, nuestra corte no tiene por qué usurpar el papel de la legislatura, inventando teorías legales sobre la marcha para hacer de la preferencia personal de cuatro jueces la ley", indicó Ziegler.

El abogado de Urmanski, Andrew Phillips, no respondió a un correo electrónico. Kaul dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que el fallo es una "gran victoria" para los derechos reproductivos.

Heather Weininger, directora ejecutiva de Wisconsin Right to Life, calificó el fallo como "profundamente decepcionante". Afirmó que los liberales no señalaron ningún estatuto que derogara explícitamente la prohibición de 1849.

"Afirmar que una derogación está implícita es legislar desde el estrado", expresó.

Planned Parenthood de Wisconsin pidió a la Corte Suprema en febrero de 2024 que decidiera si la prohibición era constitucional. La corte desestimó ese caso sin explicación el miércoles.

Michelle Velasquez, directora de estrategia de Planned Parenthood de Wisconsin, indicó que el fallo crea estabilidad para los proveedores de aborto y los pacientes, pero se mostró decepcionada de que los jueces desestimaran el desafío constitucional. Insinuó que la organización podría buscar desafiar las restricciones al aborto restantes del estado.

Kaul manifestó que no tiene planes de desafiar las restricciones restantes, diciendo que la Legislatura debería en su lugar revisar la política de aborto.

Susan Crawford, respaldada por los demócratas, derrotó al conservador Brad Schimel para un puesto vacante en la corte en abril, asegurando que los liberales mantendrán su ventaja de 4-3 al menos hasta 2028. Crawford aún no ha jurado y no fue parte del fallo del miércoles.

