Matan en una cárcel de Texas a hombre que asesinó a 22 ancianas

ARCHIVO - M.J. Jennings posa con una fotografía de su madre, Leah Corken, en su casa de Dallas, el miércoles 3 de noviembre de 2021. Corken fue una de 22 mujeres de Dallas de las que Billy Chemirmir fue acusado de haber asesinado. Chemirmir fue asesinado por su compañero de celda el martes 19 de septiembre de 2023, de acuerdo con funcionarios penitenciarios. (AP Foto/LM Otero, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.