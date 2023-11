Massachusetts permitirá que familias sin hogar duerman en edificio estatal de transporte

FILE - Cherlin Dubon, izquierda, especialista en triaje, asesora a Nehemie Sagesse, al centro, su esposo Josue Vertil y sus hijos para que puedan obtener refugio, durante una visita el 8 de noviembre de 2023 a La Colaborativa, una organización que proporciona servicios sociales, en Chelsea, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved