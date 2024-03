Massachusetts debate iniciativa para limitar permanencia de indigentes e inmigrantes en albergues

El representante estatal demócrata Aaron Michlewitz habla sobre una iniciativa que limitaría el tiempo que una persona puede permanecer en los albergues de Massachusetts en momentos en que el sistema se ve desbordado por una oleada de migrantes sin hogar, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Boston. (AP Foto/Steve LeBlanc) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.