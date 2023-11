Manifestantes bloquean puerto de Tacoma para exigir un cese del fuego en Gaza

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes sostienen enormes letreros sobre madera mientras bloquean la entrada principal al Puerto de Tacoma para demorar la carga del buque Cape Orlando, el lunes 6 de noviembre de 2023, en Tacoma, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El objetivo de los manifestantes era impedir que se subiera cargamento al Cape Orlando, dijo Wassim Hage, del Arab Resource and Organizing Center, un grupo con sede en San Francisco.

“Esto habla del momento histórico en el que las personas salen a decir: 'No. No al financiamiento al genocidio, no a las bombas estadounidenses para bombardear hospitales y matar a niños en Gaza”, afirmó.

El sindicato International Longshore and Warehouse Local 23, el cual representa a los trabajadores del Puerto de Tacoma, no respondió de momento a mensajes telefónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 10.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza que comenzó hace casi un mes, y que más de 4.000 de las víctimas eran niños. Es posible que el saldo se incremente a medida que los soldados israelíes se adentran en vecindarios urbanos.

___

La periodista de The Associated Press Janie Har, en San Francisco, contribuyó a este despacho.

FUENTE: Associated Press