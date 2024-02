Mago dice que consultor lo contrató para crear llamada por IA antes de primarias de Nueva Hampshire

Paul Carpenter, un mago de Nueva Orleans, posa con su perro Moose, al que describe como un "animal de apoyo psiquiátrico" que le ayuda a superar el trauma de haber sido alcanzado por un tiroteo hace varios años en Nueva Orleans, durante una entrevista en Nueva Orleans, el viernes 23 de febrero de 2024. (AP Foto/Matthew Hinton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.