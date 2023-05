Madre de víctima en masacre de Uvalde persevera en la enseñanza; pide fortaleza a su hija muerta

Verónica Mata visita la tumba de su hija, Tess, en Uvalde, Texas, el miércoles 3 de mayo de 2023. Mata pide fortaleza para seguir adelante y ser una buena maestra en un jardín de infantes en Uvalde. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Verónica Mata camina el miércoles 3 de mayo de 2023 frente a un mural en memoria de su hija, Tess, quien fue una de las víctimas de una masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Mata pide fortaleza para seguir adelante y ser una buena maestra en un jardín de infantes en Uvalde. (AP Foto/Eric Gay)

Una lágrima corre por el rostro de Verónica Mata mientras habla el miércoles 3 de mayo de 2023 sobre su hija, Tess, quien fue una de las víctimas de una masacre en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Una camioneta pickup pasa frente a cruces colocadas en memoria a las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el miércoles 3 de mayo de 2023. Dos maestras y 19 estudiantes murieron en el tiroteo a mansalva. (AP Foto/Eric Gay)

Verónica Mata recoge flores frente a una cruz que honra a su hija, Tess, que forma parte de un monumento a las víctimas de una masacre en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, el miércoles 3 de mayo de 2023. (AP Foto/Eric Gay)