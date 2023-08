Luego de padecer COVID-19, algunas personas sufren secuelas cardiacas desconcertantes

El paciente Mike Camilleri trabaja con la terapista física Beth Hughes el 1 de marzo de 2023, en San Luis, Missouri. De alguna forma, un caso moderado de COVID-19 desató una reacción en cadena que a la larga dejó a Camilleri con peligrosos picos en su presión arterial, un ritmo cardiaco que se aceleraba al menor esfuerzo, y episodios de dolor intenso en el pecho. (AP Foto/Angie Wang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.