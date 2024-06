Los tópicos sexistas y la desinformación campan por internet mientras México se alista para votar

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, derecha, y la candidata a jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, levantan las manos bajo una lluvia de confeti en el mitin de cierre de campaña de Sheinbaum, en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved