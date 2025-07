Los republicanos no dejan de hablar de Joe Biden, lo que podría ser un problema

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El representante republicano Derrick Van Orden de Wisconsin calificó el uso del autopen por parte de la Casa Blanca de Biden como "un escándalo masivo", mientras que el representante republicano Nick Lalota insiste en que sus electores de Nueva York "tienen curiosidad por saber qué estaba sucediendo durante los días del presidente Biden".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó recientemente que la administración investigará el uso del autopen presidencial por parte de la administración Biden. Trump y otros republicanos han cuestionado si Biden realmente estaba dirigiendo el país y sugirieron que los asesores abusaron de una herramienta que ha sido durante mucho tiempo una parte rutinaria de la firma de acciones aprobadas por el presidente.

"Merecemos llegar al fondo de esto", indicó Leavitt.

Biden ha rechazado las críticas, señalando que, de hecho, estaba tomando las decisiones durante su presidencia y que cualquier sugerencia en contrario "es ridícula y falsa".

En el Capitolio, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha convocado audiencias sobre el uso del autopen y la aptitud de Biden para el cargo. Van Orden citó el Artículo II de la Constitución que otorga autoridad únicamente al presidente.

"No dice jefe de gabinete. No dice un autopen", sostuvo.

El panel de la Cámara citó al médico de Biden y a un asistente de la ex primera dama Jill Biden. Ambos invocaron las protecciones de la Quinta Enmienda que impiden que las personas sean obligadas a testificar contra sí mismas en procedimientos gubernamentales.

"No había nada allí", afirmó el representante demócrata Wesley Bell de Missouri, miembro del comité, añadiendo el esfuerzo es "un extraordinario desperdicio de tiempo".

El presidente del comité, el representante James Comer, quiere escuchar a los ex jefes de gabinete de la Casa Blanca Ron Klain y Jeff Zients; los ex asesores principales Mike Donilon y Anita Dunn; y otros ex asesores Bruce Reed, Steve Ricchetti y Annie Tomasini, entre otros. Los republicanos confirmaron múltiples fechas para las sesiones hasta finales de septiembre, asegurando que permanecerá en los titulares.

Ese calendario llega mientras ambos partidos trabajan febrilmente para definir el inicio del segundo mandato de Trump.

Su llamado "Proyecto Grande y Hermoso" es una mezcla de recortes de impuestos, medidas de seguridad fronteriza y recortes a programas de bienestar social como Medicaid, un programa de seguro conjunto estatal-federal para estadounidenses de bajos ingresos. Las encuestas sugieren que algunas medidas individuales son populares mientras que otras no, y que los republicanos enfrentan vientos en contra al tratar de convencer al público.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC encontró que alrededor de dos tercios de los adultos en Estados Unidos ven el proyecto como una victoria para los ricos y otra encontró que solo alrededor de una cuarta parte de los adultos sienten que las políticas de Trump los han ayudado. En la encuesta, Trump no logra obtener el apoyo mayoritario en ninguno de los temas principales, incluida la economía, la inmigración, el gasto gubernamental y la atención médica. La inmigración, especialmente, había sido considerada una gran fortaleza para Trump políticamente.

Bell aseguró que es "bastante insensible" que los republicanos persigan a Biden dadas esas circunstancias.

"Los estadounidenses quieren que abordemos los problemas que están afectando a nuestro país ahora... el alto costo de vida, el costo de los alimentos, el costo de la vivienda, la atención médica", expresó Bell, mientras criticaba a los republicanos por no prestar atención a lo que desafía a la mayoría de los hogares.

El esfuerzo también llega con Trump enfrentando a sus propios seguidores por la decisión del Departamento de Justicia de no publicar públicamente registros adicionales relacionados con el caso Epstein.

"La saga de Epstein es más importante para la base de Trump que lo que sea que le haya pasado a Joe Biden", destacó Ayres, el encuestador.

Incluso Lalota, el congresista de Nueva York, reconoció un acto de equilibrio con las investigaciones sobre Biden.

"A mis electores les importa más la asequibilidad y la seguridad pública, pero este es un tema importante de todos modos", apuntó Lalota.

Con los republicanos protegiendo una estrecha mayoría en la Cámara, cada tema controversial podría verse como determinante en las elecciones de mitad de período de 2026.

Eso pone una presión adicional sobre los republicanos para retener la coalición ampliada de Trump de 2024, cuando aumentó el apoyo entre los votantes negros e hispanos, especialmente hombres, sobre los niveles republicanos habituales. Pero eso es considerablemente más difícil sin Trump mismo en la boleta. Eso podría explicar los esfuerzos republicanos para seguir persiguiendo a Biden dado lo impopular que es con los seguidores principales de Trump.

Mientras tanto, los demócratas señalan su éxito en las elecciones de mitad de período de 2018 durante la primera presidencia de Trump, cuando recuperaron la mayoría de la Cámara gracias a los votantes moderados, incluidos los republicanos descontentos. Parecen confiados en que la agresividad de los republicanos sobre Biden no atrae a ese segmento del electorado.

Pero incluso mientras elogian los logros de Biden como presidente, los demócratas admiten en privado que no quieren pasar tiempo hablando de una figura que dejó el cargo con índices de aprobación bajos y obligó a su partido a un cambio tardío y difícil en la parte superior de la boleta.

El representante demócrata Don Beyer de Virginia sostiene que Biden fue productivo aunque reconoce que "no estaba en su mejor momento debido a su edad". Afirma que los demócratas quieren mirar hacia adelante, más inmediatamente en tratar de ganar el control de la Cámara y hacer avances en el Senado.

"¿Y luego quién será nuestro abanderado en 2028? ¿Y cómo minimizamos el daño de Trump con lo que tenemos ahora?", aseveró Beyer.

Brown reportó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

