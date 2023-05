Los ojos de Latinoamérica están puestos en Ecuador

Las fuerzas de seguridad custodian el palacio presidencial en Quito, Ecuador, el miércoles 17 de mayo de 2023. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso puso fin el miércoles al proceso de juicio político en su contra al disolver la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que lo había acusado de malversación de fondos. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved