Los desaparecidos de México se hacen presentes: foros, reclamos y promesas copan la agenda política

Bomberos criban arena en una búsqueda en exhumación en un parque donde se cree que podrían estar los restos enterrados de un hombre colombiano desaparecido, según su hermano, en Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un técnico forense excava tierra en una búsqueda en exhumación en un parque donde se cree que podrían estar los restos enterrados de un hombre colombiano desaparecido, según su hermano, en Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un perro olisquea el terreno en una búsqueda en exhumación en un parque donde se cree que podrían estar los restos enterrados de un hombre colombiano desaparecido, según su hermano, en Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos trabajan en una búsqueda en exhumación en un parque donde se cree que podrían estar los restos enterrados de un hombre colombiano desaparecido, según su hermano, en Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes colocan en fila fotos de desaparecidos fuera del Senado, en Ciudad de México, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer pega las fotos de desaparecidos en el suelo fuera del Senado, en Ciudad de México, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.