Los ciervos de los cayos de Florida enfrentan un futuro incierto ante el aumento del nivel del mar

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ciervos de los cayos, la subespecie más pequeña de los ciervos de cola blanca que han prosperado en los humedales de pinos y pantanos de los Cayos de Florida, caminan por los manglares, el martes 15 de octubre de 2024, en Big Pine Key, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cubo de agua potable es colocado a lo largo de un camino para los ciervos de los cayos, la subespecie más pequeña de los ciervos de cola blanca que han prosperado en los humedales de pinos y pantanos de los Cayos de Florida, el jueves 17 de octubre de 2024, en Big Pine Key, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved