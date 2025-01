Lo que hay que saber: miles buscan a desaparecidos desde hace décadas en Perú, Colombia y Paraguay

Fotos de varias personas desaparecidas durante el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) expuestas en el Museo de la Memoria en Lima, Perú, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Rogelio Goiburu, integrante de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay, mira los huesos de un esqueleto encontrado en una excavación en los cuarteles de las Fuerzas Especiales de la Policía en Asunción, Paraguay, el 19 de marzo de 2013. El padre de Goiburu, opositor a la dictadura de Stroessner, desapareció en 1977. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

María Fénix se seca las lágrimas en una entrevista sobre sus hermanos desaparecidos en su casa en Bogotá, Colombia, el lunes 4 de noviembre de 2024. Los dos hermanos gemelos, Alexander y Henry, desaparecieron en su camino a una reunión de negocios en 2007. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved