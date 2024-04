Lo que hay que saber sobre el eclipse solar total de la semana próxima en México, EEUU y Canadá

ARCHIVO - Un eclipse solar total el 8 de abril ingresará al continente americano por la costa mexicana del Pacífico, avanzará hacia el norte a través de Texas y Oklahoma, cruzará la región centro-norte de Estados Unidos, la región central con litoral en el Atlántico, y Nueva Inglaterra, antes de salir a través del este de Canadá hacia el Atlántico. (AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.