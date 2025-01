Lo que hay que saber sobre choque mortal entre avión de pasajeros y helicóptero del Ejército en EEUU

Un operativo de búsqueda y rescate se lleva a cabo el jueves 30 de enero de 2025, alrededor del sitio en el río Potomac donde cayeron los restos de un avión comercial y un helicóptero del Ejército de Estados Unidos que chocaron en la víspera, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.