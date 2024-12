Lo que debe saberse sobre el asesinato del CEO de UnitedHealthcare en NY

Una mujer cruza la Avenida Amsterdam afuera del hostal HI New York City, el jueves 5 de diciembre de 2024, en Nueva York, donde la policía cree que se hospedaba el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El jueves, un agente de la ley dijo que el agresor había utilizado munición con las palabras “negar, defender y deponer" escritas en ella. El agente no estaba autorizado para discutir públicamente detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.